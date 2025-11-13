Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:12, 13 ноября 2025Силовые структуры

Актрису Троянову приговорили к 8 годам колонии после заявления о российских детях

Актрису Троянову заочно приговорили к 8 годам за призывы убивать русских детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также фигурантке назначили штраф 250 тысяч рублей и запретили администрировать сайты четыре года.

Троянову признали виновной в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента.

В июне 2024 года актриса в интервью назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей, в том числе детей, и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Актрису Троянову приговорили к 8 годам колонии после заявления о российских детях

    В Госдуме сделали неожиданное заявление о Чебурашке

    Риск снижения добычи нефти в России назвали значительным

    Россиянам раскрыли порядок действий при взломе электронной почты

    В Генштабе ВСУ рассказали о пуске ракет собственного производства по России

    В России рассказали о влиянии приостановки переговоров с Украиной на Трампа

    Появились фото Ларисы Долиной в костюме с долларами

    Российский бизнесмен получил 900 миллионов рублей и отправился в колонию

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Курсант московского университета МВД покончил с собой на тренировке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости