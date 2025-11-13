Актрису Троянову приговорили к 8 годам колонии после заявления о российских детях

Актрису Яну Троянову (признана иноагентом на территории России и внесена в печень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заочно приговорили к 8 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также фигурантке назначили штраф 250 тысяч рублей и запретили администрировать сайты четыре года.

Троянову признали виновной в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента.

В июне 2024 года актриса в интервью назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей, в том числе детей, и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

