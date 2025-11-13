Силовые структуры
12:56, 13 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта фабула обвинения в деле разыскиваемого главреда «Довода»

Дело возбудили в отношении главреда «Довода» Косыгина, он объявлен в розыск
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В отношении главного редактора издания «Довод» (включено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Ильи Косыгина (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

Косыгину вменяется статья 330.1 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») УК РФ. По данным следствия, он попал в реестр иноагентов в октябре 2023 года и, зная об этом, игнорировал требование маркировать свои материалы. Из-за этого его не раз привлекали к административной ответственности.

Фигурант находится за пределами страны, его объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что еще один российский журналист пополнил реестр террористов и экстремистов.

