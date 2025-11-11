Силовые структуры
19:15, 11 ноября 2025Силовые структуры

Российский журналист пополнил реестр террористов и экстремистов

Журналист The Insider Ежов попал в реестр террористов и экстремистов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @ezhovs

Журналист The Insider (признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Сергей Ежов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) внесен в перечень террористов и экстремистов. Это следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

«Ежов Сергей Александрович, 25 мая 1985 года рождения, город Рязань», — указано в перечне.

Журналист заочно осужден в России на шесть лет за фейки о решениях, принимаемых органами власти РФ.

Ранее сообщалось, что организация Bellingcat (признана в РФ СМИ-иноагентом и включена в список нежелательных организаций) оказалась причастна к попытке угона российского истребителя МиГ-31.

