09:23, 11 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыта роль Bellingcat в попытке угона российского истребителя

ФСБ: В попытке угона истребителя МиГ-31 участвовала организация Bellingcat
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Организация Bellingcat (признана в РФ СМИ-иноагентом и включена в список нежелательных организаций) оказалась причастна к попытке угона российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым «Кинжалом». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативного сотрудника ФСБ России.

«При выходе на командира воздушного корабля разведка использовала уже попадавшую в поле нашего зрения так называемую журналистскую организацию Bellingcat», — заявил он.

О попытке угона МиГ-31 стало известно во вторник, 11 ноября. По предварительным данным, сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины вышли на двух летчиков осенью 2024 года под видом журналистов из Bellingcat и пообещали заплатить каждому из них три миллиона долларов за угон самолета.

Летчики сообщили об этом руководству, а те — российским спецслужбам.

