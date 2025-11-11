Силовые структуры
08:22, 11 ноября 2025

Раскрыты подробности о готовившемся угоне российского истребителя

ФСБ: Украина пыталась завербовать российских летчиков для угона МиГ-31 за $3 млн
Олеся Мицкевич

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины пыталось завербовать российских летчиков для угона истребителя МиГ-31 с гиперзвуковым «Кинжалом». Пилотам предлагали по три миллиона долларов. Такие подробности «Ленте.ру» раскрыли в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, сотрудники ГУР Украины вышли на двух летчиков осенью 2024 года под видом журналистов из Bellingcat (признано в РФ СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций). Они пообещали заплатить им крупную сумму за то, что пилоты перегонят самолет на украинский аэродром. Летчики сообщили об этом руководству, а те – российским спецслужбам.

Как выяснили в ФСБ, истинной целью операции была международная провокация. После угона МиГ-31 оказался бы в районе авиабазы НАТО в Румынии и был бы сбит средствами противовоздушной обороны.

