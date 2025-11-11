ФСБ пресекла операцию ГУР Украины по угону российского МиГ-31

ФСБ пресекла операцию украинской разведки по угону МиГ-31 ВКС РФ

ФСБ России пресекла операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и его кураторов из Великобритании по угону сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы.

Сотрудники украинской военной разведки вышли на двух российских пилотов осенью 2024 года под видом журналистов из Bellingcat. Им пообещали вознаграждение в размере трех миллионов долларов, за это летчики должны были перегнать самолет с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на украинский аэродром.

Однако летчики проинформировали о контакте свое руководство, после чего в операцию подключились спецслужбы. Началась оперативная игра через пилота-штурмана. В ходе общения с разведкой ему предложили нейтрализовать пилота-командира и доставить самолет в конечную точку самостоятельно. ФСБ пришла к выводу, что истинной целью операции была попытка устроить международную провокацию — истребитель должен был залететь в район авиабазы НАТО в Румынии, где был бы сбит средствами противовоздушной обороны.

Финалом оперативной игры стал ответ на провокацию. В ночь с 9 на 10 ноября 2025 года ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал» был поражен главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в городе Бровары Киевской области и аэродрому «Староконстантинов» в Хмельницкой области, где дислоцированы истребители F-16.