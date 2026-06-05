Уехавший из России журналист-иноагент признался в желании вернуться

Журналист Плющев, уехавший из России, признался, что хотел бы вернуться в страну

Журналист Александр Плющев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, признался, что хотел бы вернуться в страну. Об этом желании он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Хочется ли вернуться [в Россию]? Конечно, хочется. Кому не хочется? Помру ли я от тоски без Лианозово (район Москвы — прим. «Ленты.ру»), где я жил в последнее время? Вряд ли, тоже не помру. Как-то за четыре года не помер и даже ни разу не взвыл», — заявил Плющев.

Он подчеркнул, что вернулся бы в Россию, если бы не опасался за свою свободу и безопасность. На вопрос Кучера о том, в какой стране Плющев предпочел бы жить, тот ответил, что Россия занимает «верхнее место».

Ранее стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, назвал Россию своим домом. При этом он заявил, что не имеет права указывать соотечественникам, как им жить, так как он находится за рубежом.