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18:49, 5 июня 2026Интернет и СМИ

Уехавший из России журналист-иноагент признался в желании вернуться

Журналист Плющев, уехавший из России, признался, что хотел бы вернуться в страну
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Мамаев / ТАСС

Журналист Александр Плющев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России, признался, что хотел бы вернуться в страну. Об этом желании он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

«Хочется ли вернуться [в Россию]? Конечно, хочется. Кому не хочется? Помру ли я от тоски без Лианозово (район Москвыприм. «Ленты.ру»), где я жил в последнее время? Вряд ли, тоже не помру. Как-то за четыре года не помер и даже ни разу не взвыл», — заявил Плющев.

Он подчеркнул, что вернулся бы в Россию, если бы не опасался за свою свободу и безопасность. На вопрос Кучера о том, в какой стране Плющев предпочел бы жить, тот ответил, что Россия занимает «верхнее место».

Ранее стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в США, назвал Россию своим домом. При этом он заявил, что не имеет права указывать соотечественникам, как им жить, так как он находится за рубежом.

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