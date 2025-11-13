Российской актрисе Трояновой запросили 9 лет колонии

Прокурор запросил актрисе Трояновой 9 лет за призывы убивать русских детей

Прокурор запросил актрисе Яне Трояновой (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) девять лет колонии заочно. Об этом сообщает ТАСС.

Трояновой вменяются статьи о возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В июне 2024 года актриса в интервью назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей, в том числе детей, и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

Также с апреля по сентябрь Троянова не предоставила в Минюст России отчеты о своей деятельности, она дважды за год привлекалась к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов.

Известно, что Троянова проживает во Франции. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.