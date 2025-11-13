Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:12, 13 ноября 2025Силовые структуры

Российской актрисе Трояновой запросили 9 лет колонии

Прокурор запросил актрисе Трояновой 9 лет за призывы убивать русских детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Прокурор запросил актрисе Яне Трояновой (признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) девять лет колонии заочно. Об этом сообщает ТАСС.

Трояновой вменяются статьи о возбуждении ненависти и вражды, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В июне 2024 года актриса в интервью назвала заслуженными призывы лишать жизни русских людей, в том числе детей, и выражение, что «хороший русский не может быть живым».

Также с апреля по сентябрь Троянова не предоставила в Минюст России отчеты о своей деятельности, она дважды за год привлекалась к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагентов.

Известно, что Троянова проживает во Франции. Она заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    В Кремле возразили против заявления США по Украине

    В России заявили о попытках Запада манипулировать Трампом

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Сожженая машина российской полиции попала на видео

    В Германии резко раскритиковали решение Мерца по Taurus для Украины

    В Кремле оценили соблюдение дипломатических правил киевскими переговорщиками

    Реперу Obe1Kanobe запросили срок по делу о наркотиках

    Австралийцы впервые раскаялись в колониальном прошлом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости