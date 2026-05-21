06:42, 21 мая 2026Мир

В Финляндии заявили о победе России на Украине

Марина Совина (ночной редактор)

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Россия выигрывает в конфликте на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Мема подчеркнул, что Россия одерживает победу, поэтому на Западе говорят о переговорах с Москвой. По его мнению, стране удается успешно предотвратить расширение НАТО на Украине.

«Проект использования Украины в качестве инструмента против России подошел к концу, и именно поэтому [на Западе] обсуждаются переговоры с Россией, чтобы избежать полного поражения Украины», — заключил он.

Ранее Мема заявил, что вступление Финляндии в НАТО оказалось худшей сделкой и поспешным решением. По его мнению, это негативно отразилось на стратегических интересах страны.

