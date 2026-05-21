Россия стала главным поставщиком одного вида продукции в Китай

ВАРПЭ: Россия стала главным экспортером рыбной продукции в Китай в 2025 году

По итогам прошлого года Россия оказалась крупнейшим поставщиком рыбной продукции на китайский рынок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

За 12 месяцев отечественные экспортеры отправили в Китай рыбную продукцию на общую сумму в 3,42 миллиарда долларов, уточнили аналитики. По этому показателю они заметно опередили ближайшего конкурента в лице Эквадора. Стоимость поставок рыбы из латиноамериканской страны в КНР в прошлом году составила 3,25 миллиарда долларов.

Доля России в структуре китайского импорта рыбной продукции достигла 14,4 процента. В январе-марте 2026-го отечественные рыбаки укрепили свои позиции на рынке азиатской страны. За первый квартала они экспортировали в КНР рыбу на сумму примерно в 1,1 миллиарда долларов, нарастив свою долю до 16,2 процента, резюмировали эксперты.

Самыми востребованными видами российской рыбной продукции у китайских импортеров в начале этого года стали мороженый минтай, мороженое филе минтая и сурими. Заметным спросом в январе-апреле также пользовались мороженая треска и живые крабы.

Наращивание поставок в Китай фиксируется на фоне проблем с выловом в России. В Росрыболовстве объясняли негативную динамику в том числе аномально низким промыслом сардины. Участники рынка также сетовали на падение добычи трески в Баренцевом море. Падение вылова также было зафиксировано в сегменте лососевых. С учетом этих факторов эксперты не исключили подорожания ряда популярных видов рыбы в России в обозримом будущем.