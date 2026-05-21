Турецкий политик Йылмаз поддержал решение Арбитражного суда Москвы по Euroclear

Турецкий политик и дипломат, лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз прокомментировал решение Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear Bank. Его слова приводит РИА Новости.

В Турции поддержали решение суда

Йылмаз заявил, что вердикт российского суда крайне важен, поскольку Москва может использовать его как политический и юридический козырь против Бельгии и Euroclear.

Даже если Euroclear не выполнит решение, Россия в любом случае доказала, что ее доводы справедливы, и укрепила свою политическую позицию Озтюрк Йылмаз политик и дипломат, лидер партии Yenilik

Политик добавил, что Россия может сподвигнуть своих союзников, в первую очередь Белоруссию, к заморозке активов бельгийского правительства или Euroclear, находящихся в их юрисдикции. Решение московского суда «придаст легитимности любому решению, которое Москва примет [в отношении Euroclear] в будущем», заключил Йылмаз.

Банк России взыскал с Euroclear около 200 миллиардов евро

Ранее Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой немедленно исполнить решение о взыскании около 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank. Заявление поступило в суд 19 мая и пока еще не было рассмотрено.

При этом в самом Euroclear сообщили, что активы ЦБ РФ останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. В депозитарии подчеркнули, что иск российского регулятора к Euroclear Bank не признается европейским законодательством, а «Euroclear не признает юрисдикцию суда».

200 миллиардов евро взыскал Арбитражный суд Москвы с Euroclear Bank

16 мая Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка. Иск был удовлетворен полностью, ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

Сумма сложилась из нескольких факторов

Иск Банка России подали в декабре 2025 года. Процесс проходил в закрытом режиме. Сумма требований в рамках поданного иска сложилась из реального ущерба в размере 181,5 миллиарда евро и упущенной выгоды в размере 18,6 миллиарда.

12 декабря 2025 года Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке активов ЦБ РФ, хранящихся в Европе. Руководство объединения заявило, что таким образом устранило серьезное препятствие использованию этих средств для оказания помощи Украине.