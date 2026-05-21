В Турции оценили решение Арбитражного суда Москвы по Euroclear

Политик Йылмаз назвал козырем решение Арбитражного суда Москвы по Euroclear

Турецкий политик и дипломат, лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз прокомментировал решение Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear. Его слова приводит РИА Новости.

«Даже если Euroclear не выполнит решение, Россия в любом случае доказала, что ее доводы справедливы, и укрепила свою политическую позицию», — отметил он.

Ранее Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой немедленно исполнить решение о взыскании около 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank. Заявление поступило в суд 19 мая и пока еще не было рассмотрено.