Банк России попросил суд немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Банк России обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой немедленно исполнить решение о взыскании около 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению», — заявили там.

Согласно материалам дела, заявление поступило в суд 19 мая и пока еще не было рассмотрено. Иск ЦБ подал в декабре. Регулятор пояснял, что требует взыскать убытки с Euroclear Bank из-за невозможности распоряжаться своими денежными средствами и ценными бумагами после действий компании.

Как отмечал Центробанк, сумма иска включает стоимость заблокированных активов и недополученную прибыль. 15 мая суд полностью удовлетворил требования истца.

18 мая в Euroclear сообщили, что активы ЦБ РФ останутся замороженными, несмотря на решение Арбитражного суда Москвы. Там указали, что иск российского регулятора к Euroclear Bank не признается европейским законодательством, а «Euroclear не признает юрисдикцию суда».