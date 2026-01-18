Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 18 января 2026Мир

В Финляндии вступление в НАТО признали худшей сделкой

Финский политик Мема: Вступление Хельсинки в НАТО оказалось худшей сделкой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Вступление Финляндии в НАТО оказалось худшей сделкой и поспешным решением. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Вступление в НАТО было худшей сделкой, которую Финляндия могла заключить. Финляндии надо было подождать, прежде чем принимать такое поспешное решение», — подчеркнул он.

По словам политика, данное решение негативно отразилось на стратегических интересах страны. В частности, из-за разрыва между Финляндией и Россией начала страдать экономика страны. А в настоящее время к этому добавляются новые тарифы, которые угрожает ввести администрация президента США Дональда Трампа из-за поддержки Хельсинки Гренландии.

«Сейчас Финляндия оказалась в сложной стратегической позиции между двумя сверхдержавами», — объяснил финский политик.

Ранее Армандо Мема рассказал об угрозах за критику антироссийских санкций. По его словам, их даже называют предателями страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму допустили скорый прогресс по Украине

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Тарасова оценила перспективы Валиевой

    Баканов прокомментировал обвинения в коррупции в свой адрес

    Во Франции призвали к выходу из НАТО

    В Германии высказались о возможном шантаже Трампа

    Москвичи увидят большой парад планет

    Пропавший с радаров самолет нашли на вершине горы

    Мужчина избил катавшегося с горки ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok