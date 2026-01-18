Финский политик Мема: Вступление Хельсинки в НАТО оказалось худшей сделкой

Вступление Финляндии в НАТО оказалось худшей сделкой и поспешным решением. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

«Вступление в НАТО было худшей сделкой, которую Финляндия могла заключить. Финляндии надо было подождать, прежде чем принимать такое поспешное решение», — подчеркнул он.

По словам политика, данное решение негативно отразилось на стратегических интересах страны. В частности, из-за разрыва между Финляндией и Россией начала страдать экономика страны. А в настоящее время к этому добавляются новые тарифы, которые угрожает ввести администрация президента США Дональда Трампа из-за поддержки Хельсинки Гренландии.

«Сейчас Финляндия оказалась в сложной стратегической позиции между двумя сверхдержавами», — объяснил финский политик.

Ранее Армандо Мема рассказал об угрозах за критику антироссийских санкций. По его словам, их даже называют предателями страны.