Финский политик рассказал об угрозах за критику антироссийских санкций

Политик Мема: Критики санкций против России получают угрозы в Финляндии

Критики антироссийских санкций получают угрозы и считаются предателями в Финляндии. Об этом рассказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает ТАСС.

«К сожалению, я или любой журналист, который берет у меня интервью, в конечном итоге получаем угрозы и ярлыки своего рода предателей, что очень печально и иррационально», — заметил он.

По словам политика, критикующим санкции против России даже желают повторения судьбы американского консерватора Чарли Кирка, на которого было совершено покушение в 2025 году. Кроме того, со временем становится все больше угроз в социальных сетях, а в некоторых случаях происходит прямое запугивание.

«Также произошел серьезный инцидент с машиной, припаркованной возле моего дома — была попытка запугать меня, когда я возвращался из магазина домой со своей маленькой дочерью», — описал Армандо Мема один из последних случаев.

Ранее политик Мема рассказал о роли антироссийских санкций для финской экономики. По его словам, они вернулись бумерангом к Финляндии.