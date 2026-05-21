Стало известно о давлении США на Украину для снятия ограничений на белорусские удобрения

Bloomberg: США давят на Украину для снятия ограничений на белорусские удобрения

США оказывают давление на Украину, чтобы смягчить ограничения на удобрения из Белоруссии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Вашингтон утверждает, что снятие ограничений может помочь создать некоторую дистанцию между Белоруссией и Россией и улучшить отношения с Минском», — заявили источники агентства.

По их информации, США просят Киев убедить европейских союзников в необходимости аналогичных действий. При этом нет признаков, что Евросоюз готов ослабить санкции против Минска.

Ранее стало известно, что страны ЕС не будут снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии вопреки кризису.

