Лидер «Руки Вверх!» рассказал о «крыше» группы в 90-е годы

В 90-е годы культовую поп-группу «Руки Вверх!» крышевал представитель «ореховской» группировки. Об этом РИА Новости рассказал лидер группы Сергей Жуков.

«У нас был огромный-огромный Рома, как десять меня. Когда он заходил боком, потому что не помещался в дверной проем, это было страшно», — отметил артист.

За грозным видом «ореховского» скрывалась ранимая душа, Рома плакал под песню «Лишь о тебе мечтая», добавил Жуков. По его словам, мужчина через год работы стал главным фанатом творчества группы.

Ранее стало известно, что «Руки Вверх!» выпустит новый альбом впервые за 14 лет. «Альбом выйдет на кассетах. Где вы его будете слушать — я не знаю. Но это подвигнет вас пойти в гараж и достать старую магнитолу», — заявил Жуков.

