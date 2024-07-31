Россиянин рассказал о Париже во время Олимпиады словами «как-то скромненько»

Россиянин посетил Париж во время Олимпиады и поделился впечатлениями

Россиянин посетил Париж во время проведения Олимпиады и поделился впечатлениями от города. Его слова приводит «Российская газета».

Олег из Подмосковья приехал во Францию с сыном и компанией друзей. Он рассказал, что уже много лет путешествует по миру ради крупных спортивных событий. По его словам, по сравнению с другими городами, где он застал Олимпийские игры, в Париже все «как-то скромненько».

«Ощущение большого праздника не особенно чувствуется. В других городах, где проводили Олимпиады, было покруче, — описал он. — Спортивно-фестивальной атмосферы явно не хватает. Правда, спасает Париж. Город-то сам по себе замечательный».

Другая туристка из Ирландии призналась, что пожалела о решении посетить французскую столицу во время Игр. Она пожаловалась на полицейских, которые демонстративно патрулируют улицы «с пулеметами».

