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19:26, 26 июля 2024Путешествия

Приехавшая на Олимпиаду в Париж туристка описала эмоции фразой «я это ненавижу»

Приехавшая на Олимпиаду туристка пожаловалась на полицейских с «пулеметами»

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Туристка из Ирландии приехала на Олимпиаду в Париж и призналась, что сожалеет об этом решении. Своей историей она поделилась в публикации в TikTok, на нее обратил внимание портал Yahoo News.

Путешественница пожаловалась на полицейских, которые, по ее словам, демонстративно патрулируют улицы «с пулеметами». Она также отметила, что чувствует себя «крысой в клетке» из-за многочисленных перекрытий и ограждений, которые установили в центре города в целях безопасности. Из-за них туристам невозможно добраться до главных достопримечательностей.

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«Самое ужасное, что там есть ирландский паб, но я застряла здесь [по дороге к нему]. Честно говоря, я это ненавижу», — такой фразой описала свои эмоции ирландка.

Как пишет издание, за последнюю неделю в Париже наблюдался рост преступной активности. За несколько дней до Олимпиады пятеро мужчин «африканской внешности» изнасиловали и ограбили туристку из Австралии. Она вбежала в круглосуточную закусочную и попросила о помощи.

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      Алина Черненко
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