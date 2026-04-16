В России утвердили обновленные условия формирования больничных

РИА Новости: Минздрав утвердил новые условия и порядок формирования больничных

Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Уточняется, что теперь получать листок нетрудоспособности смогут и самозанятые. Кроме того, в соответствии с новыми условиями в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя.

Ранее начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский рассказал, что у россиян есть право в некоторых случаях оформить больничный лист, даже если они не болеют. В частности, причиной может послужить уход за больным членом семьи.