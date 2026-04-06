02:35, 6 апреля 2026Россия

Здоровым россиянам рассказали о способах взять больничный

Эксперт Саевский: Россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

У граждан России есть право в некоторых случаях оформить больничный лист, даже если они не болеют. В частности, причиной может послужить уход за больным членом семьи, сообщил начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский в беседе с РИА Новости.

«Листок нетрудоспособности можно получить в следующих случаях: необходимость осуществления ухода за больным членом семьи или карантин самого застрахованного лица», — пояснил эксперт. Он также отметил, что поводом для оформления больничного может стать и проведение медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность.

Кроме того, россияне имеют право на больничный во время карантина в детском саду, в который ходит их ребенок в возрасте до семи лет.

Ранее россиян предупредили, что частые больничные могут стать причиной недовольства начальства.

    Последние новости

    В Сербии возле газопровода, по которому в Венгрию поставляют российский газ, нашли взрывчатку. Причастна ли к этому Украина?

    Минобороны выпустило заявление после мощного налета ВСУ на российский портовый город

    Названа самая подешевевшая рыба в России

    Россиянин поплатился жизнью за замечание возлюбленной

    Попадание беспилотника ВСУ в жилой дом в портовом российском городе попало на видео

    Европу предупредили о риске использования Украины

    Тревел-блогерша описала Северный Кипр фразой «действительно удобно жить русским»

    Любитель полакомиться чужой едой стал жертвой отвратительной мести своей коллеги

    Операция при распространенном виде рака оказалась эффективной даже после 80 лет

    Мобилизованный в ВСУ с ДЦП и шизофренией пропал без вести

    Все новости
