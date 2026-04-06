Здоровым россиянам рассказали о способах взять больничный

Эксперт Саевский: Россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют

У граждан России есть право в некоторых случаях оформить больничный лист, даже если они не болеют. В частности, причиной может послужить уход за больным членом семьи, сообщил начальник отдела обучения и развития персонала РУДН Артем Саевский в беседе с РИА Новости.

«Листок нетрудоспособности можно получить в следующих случаях: необходимость осуществления ухода за больным членом семьи или карантин самого застрахованного лица», — пояснил эксперт. Он также отметил, что поводом для оформления больничного может стать и проведение медицинских процедур, которые могут временно ограничить работоспособность.

Кроме того, россияне имеют право на больничный во время карантина в детском саду, в который ходит их ребенок в возрасте до семи лет.

Ранее россиян предупредили, что частые больничные могут стать причиной недовольства начальства.