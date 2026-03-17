Россиян призвали воздержаться от частых больничных

Юрист Соловьев: Частые больничные могут стать причиной недовольства начальства

Если сотрудник злоупотребляет больничными на работе, это может стать поводом для его увольнения. Об этом заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, его слова приводит RT.

Слишком частые больничные напрямую не могут стать причиной для увольнения сотрудника, пояснил он. Подобное положение не закреплено в Трудовом кодексе, отметил юрист.

Однако длительное отсутствие на основном месте труда рискует навредить его репутации в глазах начальства и стать причиной «скрытого недовольства сотрудником», добавил Соловьев. В этом случае руководство «при первом удобном случае» поспешит от такого работника избавиться, констатировал он. Подобное может произойти, например, при реорганизации или начале массовых сокращений, заключил Соловьев.

Ранее доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева предупредила работающих россиян об изменениях в законодательстве.

С этого года, напомнила она, больничные листы начнут выдавать по новым правилам. Если человек брал больничный четыре и более раз за последние полгода, предупредила эксперт, следующий лист будет выдаваться всего на пять дней. Решение о его продлении, пояснила она, будет принимать уже не лечащий врач, а врачебная комиссия, которая должна будет выявить причины частых заболеваний сотрудника.