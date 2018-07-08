Украина вступилась за восславившего ее футболиста сборной Хорватии

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко выступил с заявлением относительно ситуации вокруг защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который прокричал «Слава Украине!» после победы над Россией в 1/4 финала чемпионата мира. Полная версия заявления доступна на странице чиновника в Facebook.

«За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам», — уверен Павелко.

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По словам Павелко, Вида имеет право публично выказывать поддержку Украине (спортсмен играл в киевском «Динамо» — прим. «Ленты.ру»). Также чиновник отметил, что ФФУ направила письма в ФИФА и УЕФА с требованием защитить футболиста.

Ранее 8 июля стало известно, что в ФИФА рассмотрели дело хорватского защитника. Его высказывания посчитали проявлением неспортивного поведения. Игроку было вынесено предупреждение.

После победы Хорватии над Россией Вида появилось видео в котором Вида прокричал «Слава Украине!». Позже хорватский футболист назвал произошедшее шуткой. Сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

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