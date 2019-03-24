В победе Порошенко на выборах увидели угрозу распада Украины

Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах может привести к распаду страны. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Известия».

По мнению Патрушева, продолжение президентства Порошенко усугубит политические и социально-экономические проблемы страны вплоть до ее распада. Отношения между Россией и Украиной в этой ситуации также не улучшатся, в частности из-за того что Порошенко прекратил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами, отметил он.

Помимо этого, Патрушев высказал мнение, что в победе действующего украинского президента заинтересованы США. «Совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов», — заключил он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что уверен в своей победе на выборах президента. Он также выразил надежду, что украинцы справедливо оценят итоги его предыдущего президентства.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. В бюллетенях будут указаны 39 кандидатов. Лидерами предвыборной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!