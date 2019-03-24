Порошенко призвали покаяться на коленях

Президента Украины Петра Порошенко призвали попросить прощения на коленях. С таким заявлением выступила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Нынешнему украинскому лидеру вменяют то, что он «не выполнил ни одного своего предвыборного обязательства», а вместо политики примирения Порошенко выбрал «разжигание межэтнических, межконфессиональных и гуманитарных конфликтов». «Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.

22 марта кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко посетил Москву, где встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны подняли вопрос сохранения поставок газа из России на Украину и возможности торгово-экономического сотрудничества между странами. Визит украинских политиков в Москву состоялся по их инициативе.

Позднее Служба безопасности Украины начала проверку по факту поездки Бойко в Россию.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта. За высший пост поборются 39 кандидатов. Лидерами избирательной гонки являются актер и комик Владимир Зеленский, бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и Юрий Бойко.

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