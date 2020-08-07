В США обвинили Коломойского в краже миллиардов из Приватбанка

Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды касательно приобретения украинским бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас на деньги, выведенные из Приватбанка. Об этом сообщается на сайте Минюста.

Утверждается, что Коломойский и Боголюбов выводили средства с 2008 по 2016 год вплоть до национализации банка.

Они использовали несколько офшорных компаний, в том числе связанных с кипрским подразделением Приватбанка. Через них деньги переправлялись в США, где Мордехай Корф и Уриэль Лабер через несколько фирм под общим названием «Оптима» отмывали их через различные фонды. На эти средства были приобретены бизнес-центр в Луисвилле, а также офисный центр в Далласе.

ФБР, таможенная служба США, а также прокуратура занимаются делом.

5 августа сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.

В апреле прошлого года ФБР начало расследование против Коломойского. Его заподозрили олигарха в финансовых преступлениях на территории США, в их число входит отмывание денег.

«Приватбанк» национализировали в декабре 2016 года. Коломойский не согласился с таким решением и с того времени требует признать его незаконным. Возможность олигарха добиться положительного для себя судебного решения признают власти Украины, в том числе президент Владимир Зеленский. Чтобы не допустить этого, в Верховной Раде был разработан закон, который прямо запрещает возврат банков в собственность бывшим владельцам.