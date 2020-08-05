В связанной с Коломойским компании прошли обыски

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом сообщает Bloomberg.

Агенты провели «правоохранительную операцию» в Кливленде и Майами по адресам, которые совпадают с адресами офисов компании Optima Management Group. В рамках операции никого не задержали.

При этом на кадрах, которые опубликовали местные СМИ Кливленда, видно, как из здания компании агенты ФБР выносят коробки. По информации агентства, Optima была частью международной схемы по выводу денег для покупки недвижимости в США.

В апреле прошлого года ФБР начало расследование против Коломойского. Бюро совместно с прокуратурой северного округа штата Огайо заподозрили олигарха в финансовых преступлениях на территории США, в их число входит отмывание денег. Адвокат бизнесмена Майк Салливан заявил, что Коломойский категорически отрицает, что он занимался отмыванием каких-либо средств в Соединенных Штатах.

Компания Коломойского Chaim Schochet является одним из совладельцев Optima Management Group, которая владеет различными объектами недвижимости в США, включая офисный One Cleveland Center, один из высочайших небоскребов Кливленда.