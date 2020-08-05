Умерла мать украинского миллиардера Коломойского

Мать украинского миллиардера и общественного деятеля Игоря Коломойского умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщает украинский портал Jewishnews.

О причинах смерти Зои Коломойской не уточняется. Украинская еврейская община принесла свои соболезнования семье пенсионерки.

Игорь Коломойский — украинский олигарх, политический и общественный деятель, депутат. Он основал крупнейшую в стране промышленно-финансовую группу «Приват». Кроме того, он контролируют самую большую на Украине медиагруппу «1+1 медиа», куда входят самые популярные телеканалы страны. Коломойскому также приписывают сильное влияние на нынешнего президента страны Владимира Зеленского.