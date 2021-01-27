На Украине завели уголовные дела против Байдена и Порошенко

На Украине завели новые уголовные дела против бывшего президента Петра Порошенко и нового американского лидера Джо Байдена. Об этом 27 января сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань, пишет «5.ua».

«22 января, через два дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена», — заявил Головань.

Он назвал возбуждение уголовных дел провокацией, цель которой — разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США.

В мае прошлого года депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач опубликовал предполагаемые аудиозаписи разговоров Порошенко и Байдена в 2016 году. На них тогдашний вице-президент США предлагал украинскому лидеру 1 миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина и называл олигарха Игоря Коломойского занозой в заднице.

Против Порошенко завели дело о госизмене. Он заявил, что записи сфабрикованы, а пятая колонна Кремля начала спецоперацию против Украины. Порошенко фигурирует в целом ряде уголовных дел, в том числе о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота.

В феврале сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное производство по факту возможного давления Байдена на Шокина.