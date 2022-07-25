На Украине признали недействительным паспорт Коломойского

«Цензор»: Миграционная служба Украины признала недействительным паспорт Коломойского

Миграционная служба Украины признала недействительным паспорт украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщило издание «Цензор».

По данным издания, на сайте службы документ обозначен как «недействительный». Паспортные данные Коломойского были взяты журналистами в архивных протоколах заседаний собрания акционеров «Приватбанка».

Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко показал в соцсетях фото якобы секретного указа президента страны Владимира Зеленского о лишении ряда политиков и бизнесменов украинского гражданства. В список из десяти фамилий вошли Коломойский, политик Вадим Рабинович и главы территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан. Документ датирован 18 июля, однако подписи президента под ним нет.

Позже СМИ сообщили, что Корбана изъяли паспорт во время пересечения границы. Политика не пустили на территорию страны, объяснив это тем, что его гражданство приостановлено.