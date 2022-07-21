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Депутат Рады заявил о лишении гражданства Коломойского

Депутат Рады Власенко показал якобы секретное фото лишения гражданства Коломойского
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко показал в соцсетях фото якобы секретного указа президента страны Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном депутатом списке десять фамилий. Среди них помимо Коломойского также политик Вадим Рабинович и бизнесмен Геннадий Корбан. Документ датирован 18 июля, однако подписи президента под ним нет.

На фото поспешил отреагировать депутат депутат Ярослав Железняк. В своем Telegram он заявил, что 18 и 19 июля парламентарии собиралась голосовать, и в этом голосовании участвовал по меньшей мере один нардеп из списка. В связи с этим Железняк выразил сомнение относительно даты предполагаемого документа. Он отметил, что все возможно, однако «выглядит пока очень странно».

20 июля в офисе украинского президента уже ссылались на указ Зеленского о лишении олигарха гражданства, однако подтверждений этой информации также не было.

В феврале политический эксперт Дмитрий Корнейчук назвал Игоря Коломойского человеком, который имеет самое большое количество компромата на Владимира Зеленского. По его словам, олигарх является одним из главных бенефициаров проекта «Зеленский» и прекрасно разбирается в человеческой психологии.

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Алина Гончарова
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