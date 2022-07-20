Стало известно о лишении Коломойского гражданства тайным указом Зеленского

УНН: Зеленский лишил гражданства Украины Коломойского, Рабиновича и Корбана

Президент Украины Владимир Зеленский тайным указом лишил гражданства олигарха Игоря Коломойского. Об этом стало известно агентству УНН от источников в президентском офисе, передает RT.

Помимо олигарха, украинского гражданства лишились политик Вадим Рабинович и бизнесмен Геннадий Корбан. Отмечается, что официально эта информация не подтверждена.

В феврале политический эксперт Дмитрий Корнейчук назвал Игоря Коломойского человеком, который имеет самое большое количество компромата на Владимира Зеленского. По его словам, олигарх является одним из главных бенефициаров проекта «Зеленский» и прекрасно разбирается в человеческой психологии.