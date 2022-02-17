Назван имеющий наибольшее количество компромата на Зеленского человек

Политический эксперт Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш» назвал человека, который имеет самое большое количество компромата на президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, одним из главных бенефициаров проекта «Зеленский» является олигарх Игорь Коломойский, который прекрасно разбирается в человеческой психологии. Политолог отметил, что предпринимателю нет необходимости находится рядом с главой государства и диктовать свои указы, чтобы тот делал то, что ему сказали.

«Следующий президент — это тоже будет компромисс олигархов, и Коломойский среди этих олигархов хочет быть ключевым бенефициаром этого проекта. Я уверен, что то количество, хотя там даже вопрос не в деньгах, которые он передавал, а в том количестве компроматов, которые есть у Коломойского на Зеленского. Ни у кого нет столько», — заявил Корнейчук.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко назвала главную причину, по которой украинцы вынуждены жить в слабой стране. Она считает, что виной тому слабый президент Владимир Зеленский.