Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Назван имеющий наибольшее количество компромата на Зеленского человек

Политолог Корнейчук заявил, у Коломойского наибольшее количество компромата на Зеленского

Фото: Globallookpress.com

Политический эксперт Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала «Наш» назвал человека, который имеет самое большое количество компромата на президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, одним из главных бенефициаров проекта «Зеленский» является олигарх Игорь Коломойский, который прекрасно разбирается в человеческой психологии. Политолог отметил, что предпринимателю нет необходимости находится рядом с главой государства и диктовать свои указы, чтобы тот делал то, что ему сказали.

«Следующий президент — это тоже будет компромисс олигархов, и Коломойский среди этих олигархов хочет быть ключевым бенефициаром этого проекта. Я уверен, что то количество, хотя там даже вопрос не в деньгах, которые он передавал, а в том количестве компроматов, которые есть у Коломойского на Зеленского. Ни у кого нет столько», — заявил Корнейчук.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко назвала главную причину, по которой украинцы вынуждены жить в слабой стране. Она считает, что виной тому слабый президент Владимир Зеленский.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила призыв Зеленского усилить влияние украинских СМИ в Донбассе
В Москве грабители избили водителя и забрали у него миллионы рублей
Сенаторы призвали Госдеп обеспечить безопасность американцев на Украине
Россия призвала принять финальные решения по ядерной сделке
Назван имеющий наибольшее количество компромата на Зеленского человек
Российские банки приготовились организовать контроль за оборотом криптовалют
В России предложили запретить рекламу на телевидении вечером
«Зальцбург» и «Бавария» сыграли вничью в 1/8 финала Лиги Чемпионов
Девушка ошиблась с выбором тату по невнимательности и прославилась в сети
«Ливерпуль» обыграл «Интер» со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги Чемпионов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.