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На Украине назвали главную причину слабости страны

Экс-нардеп Савченко заявила, что президент Зеленский делает Украину слабой

Фото: Pixabay

Бывший народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «Наш» назвала главную причину, по которой украинцы вынуждены жить в слабой стране. Она считает, что виной тому президент Владимир Зеленский.

Савченко подчеркнула, что риторика властей заключается в том, что после каждой встречи с какими-либо иностранными политиками или дипломатами им не удается достичь договоренностей, после чего они заявляют, что необходимо работать дальше. Это, в свою очередь, означает, что устрашение людей и нагнетание истерии в СМИ будет продолжаться, добавила она.

«Это может закончиться еще и подлостью, когда, не говорю, что нападет Россия, но я видела, как начиналась война в Ираке после подрыва небоскребов. Мы не можем нормально защититься, у нас слабый президент, делающий слабой нашу страну. Однако у нас сильный народ, который терпит до последнего», — заявила экс-нардеп.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что видит сигналы о том, что Запад имеет договоренности с Россией за спиной Киева и не исключил возможности подобных дипломатических переговоров. Он добавил, что подобные договоренности за спиной его не пугают, так как большинство западных партнеров поддерживают позицию Украины.

Марина Совина
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