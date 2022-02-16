Зеленский увидел сигналы договоренностей Запада с Россией за спиной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что видит сигналы о том, что Запад имеет договоренности с Россией за спиной Киева и не исключил возможности подобных дипломатических переговоров. Его слова приводит ТАСС.

«Хочу верить, что о чем-то отдельно дипломатия с РФ без нас не договаривалась, хотя понимаю, что есть сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы просто верить сигналам», — указал глава украинского государства, подчеркнув, что необходимо иметь доказательства.

Зеленский добавил, что такие договоренности за спиной его не пугают, поскольку большинство западных партнеров поддерживает позицию Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально признал Россию как угрозу стране в утвержденной 16 февраля Стратегии обеспечения государственной безопасности.

