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Украина официально признала Россию угрозой своей безопасности

Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности Украины, где Россия указана как угроза

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал Россию как угрозу стране в утвержденной 16 февраля Стратегии обеспечения государственной безопасности. Документ доступен на сайте офиса главы республики.

В разделе, где указаны угрозы госбезопасности, Россия названа страной, продолжающей гибридную войну и системно применяющей политические, экономические и другие средства «для реализации своих стратегических целей в Украине». Также указывается, что РФ компрометирует государственность Украины.

Также Зеленский обвинил Россию в создании оккупационной администрации в Крыму и Донбассе, которые узурпировали власть и грубо нарушают права человека, отмечено в документе. «Их деятельность чревата государственной безопасностью Украины», — сообщается в Стратегии.

Ранее Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Он подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в котором поручил 16 февраля поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране.

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Антон Похиляк
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