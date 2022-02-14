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Зеленский объявил 16 февраля Днем единения украинцев

Президент Украины подписал указ об объявлении 16 февраля 2022 года Днем единения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля 2022 года Днем единения. Об этом он рассказал в своем обращении к нации, опубликованном на странице в Facebook.

Глава государства подписал указ «О неотложных мерах по консолидации украинского общества», в котором поручил 16 февраля поднять государственный флаг на домах и сооружениях по всей стране, а в 10:00 исполнить государственный гимн.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — заявил Зеленский.

Также президент поручил зарубежным дипломатическим учреждениям провести в государствах пребывания мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины.

В своем обращении Зеленский отметил, что Украину «пугают войной», но она планирует решать все вопросы дипломатическим путем. При этом глава государства похвалил украинскую армию, подчеркнув, что она уже совсем не та, какой была раньше.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. В Вашингтоне также уверены, что наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

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Алиса Реброва
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