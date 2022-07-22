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На Украине у главы теробороны Днепра изъяли паспорт

Глава штаба теробороны Днепра Корбан застрял на границе с Польшей из-за изъятия паспорта
Геннадий Корбан

Геннадий Корбан. Кадр: 11 канал / YouTube

У Геннадия Корбана, украинского политика и главы территориальной обороны Днепра, изъяли паспорт Украины и не пустили на территорию страны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент произошел на одном из погранпереходов. Сотрудники погранслужбы Украины изъяли паспорт Корбана, объясняя это тем, что его гражданство приостановлено. Хотя Корбан и возражал, на Украину политика так и не пустили. При этом при изъятии паспорта пограничники ссылались на некий указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому они и действуют.

20 июля стало известно, что тайным указом Зеленского гражданства Украины лишили олигарха Игоря Коломойского, политиков Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. Однако официального подтверждения этой информации не было. Помимо этого Рабиновичу пригрозили делом о госизмене.

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Василий Мека
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