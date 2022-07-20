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Украинским политикам пригрозили делом о госизмене

Депутат Рады Гончаренко пригрозил подозрением в госизмене двоим украинским политикам
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Бывшему депутату Верховной Рады Украины Евгению Мураеву и сопредседателю партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадиму Рабиновичу скоро будут объявлены подозрения по делу о госизмене. Об этом рассказал в своем Telegram-канале украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураева и Рабиновича. Нужно побыстрее, чтобы оба не смогли убежать», — написал Гончаренко.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил «громкими новостями» о медийных людях республики. По его словам, это те медийные личности, которые не могли заснуть, пока «не делали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях, а после 24 февраля они как-то исчезли».

Мураев выступал с последовательной критикой языковой политики властей Украины, а также их действий в отношении Донбасса. Еще до начала специальной военной операции он заявил, что ему и его семье поступают угрозы в социальных сетях. Обвинения в связях с Россией политик неоднократно отрицал.

Рабинович в 2019 году приезжал в Москву, где встречался с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В том же году ему запретили выступать в Верховной Раде на русском языке. За 10 дней до начала спецоперации Рабинович заявил: «Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!»

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