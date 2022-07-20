На Украине анонсировали «громкие новости» о публичных людях

Секретарь СНБО Украины Данилов анонсировал «громкие новости» о медийных людях страны

Украинская разведка анонсировала «громкие» заявления о некоторых публичных личностях и селебрити страны, которые исчезли с экранов телевидения после 24 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

«Мы можем услышать громкие новости. Но вы можете обратить внимание, как исчезли некоторые люди, которые не слезали с экрана телевидения и радиовещания нашей страны», — сказал украинский чиновник. По его словам, это те медийные личности, которые, как заявил Данилов, не могли заснуть, пока «не делали то или иное выступление либо в средствах массовой информации, либо в социальных сетях, а после 24 февраля они как-то исчезли».

Данилов заметил, что речь идет о политологах, мэрах и других публичных людях, информацию о которых украинские спецслужбы собрали через контрразведку и социальные сети. В пример секретарь СНБО Украины привел лидера политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Медведчука отправили под домашний арест в мае 2021 года, ему вменяли государственную измену и терроризм. В марте 2022 года политика заочно арестовали, как заявили киевские власти, за побег из-под домашнего ареста после начала специальной военной операции России. Задержали Медведчука в апреле и вскоре вновь арестовали без возможности внесения залога.