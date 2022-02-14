В Раде анонсировали начало «войны» против Украины

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович в своем Facebook-аккаунте анонсировал начало войны Запада против Украины.

«Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад!», — заявил парламентарий. По его словам, все, что сейчас делается в отношении Украины западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения — «равно мощнейшим санкциям».

Также Рабинович отметил, что из-за заявлений западных партнеров Киева экономика Украины может «остановиться».

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Егор Чернев заявил, что заявления США о подготовке «российского вторжения» на Украину — это крупнейшая американская информационная спецоперация против Москвы.