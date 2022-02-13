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В Раде назвали слова США о «вторжении» крупнейшей спецоперацией против России

Депутат Рады Чернев заявил, что США ведут крупнейшую спецоперацию против России

Фото: РИА Новости

Заявления США о подготовке «российского вторжения» на Украину — это крупнейшая американская информационная спецоперация против Москвы. Таким образом ситуацию описал депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Егор Чернев на своей странице в Facebook.

По его словам, в задачи этой «операции» входят: «мобилизация стран НАТО и восстановление единства Альянса и Запада в целом, демонстрация России в мире и создание для нее стойкого токсичного образа, без войны, как можно большие потери российской экономике, зажигание антивоенных настроений в самой России, деморализация российской военной элиты через публичное разоблачение их секретных материалов».

Целью якобы проводимой операции США депутат назвал окончательное удаление президента России Владимира Путина из европейской политики. Политик заявил, что таким образом США сделают невозможными проекты «единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона"» и «Один пояс — один путь», где Украина была бы вассалом Кремля.

«По этой причине США хотят заставить Путина прекратить играть в гибридные войны и сделать окончательный выбор: либо осмелиться на широкомасштабное вторжение, либо в конце концов отойти и запереться внутри собственной страны», — добавил член фракции «Слуги народа».

Он выразил уверенность, что в случае вторжения США и Британия нанесут максимальный ущерб российской экономике. «Конечно, как и каждая спецоперация, эта тоже несет риски. Для Украины это в первую очередь означает значительные экономические потери из-за оттока инвесторов и панических настроений. Но это война, и она не бывает без потерь», — заявил Чернев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз (ЕС) незамедлительно ввести антироссийские санкции. При этом он отметил, что власти Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта. Также он сообщил, что в целях сдерживания «агрессивных намерений Кремля» Украине нужна помощь Европы.

Николай Чигасов
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