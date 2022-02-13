Зеленский призвал Европу незамедлительно ввести антироссийские санкции

Власти Украины выступают за дипломатическое урегулирование конфликта, вместе с тем призывает ЕС незамедлительно ввести превентивные антироссийские санкции, заявил президент страны Владимир Зеленский, текст его сообщения опубликован на официальном сайте главы государства.

«Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта [с Россией]. Мы не будем подвергаться провокациям. Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника», — призвал Зеленский после телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В сообщении уточняется, что в целях сдерживания «агрессивных намерений Кремля» Украине нужна помощь Европы. Собеседник Зеленского, в свою очередь, подтвердил решительную и непреклонную поддержку ЕС суверенитета Киева.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности «пакета тяжелых санкций» от Европы для России после разговора с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Как отметил дипломат, Евросоюз и США окажут Киеву усиленную поддержку.