Кулеба заявил о готовности пакета тяжелых для России санкций от Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности «пакета тяжелых санкций» от Европы для России после разговора с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем. Об этом он написал в своем Twitter.

В ходе беседы Кулеба и Боррель обсудили совместное противодействие угрозам со стороны России, а также текущую ситуацию касательно безопасности. «Он подтвердил: пакет тяжелых для РФ санкций уже готов», — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, Евросоюз и США окажут Украине усиленную поддержку, отметил политик. Он также поблагодарил ЕС за «жесткую позицию и готовность к решительным действиям». «РФ не должна сомневаться: Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите нашего государства», — заключил глава украинского МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ. Согласно международному праву, Москва должна указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений, утверждает он.