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Украина дала России 48 часов на разъяснения

Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина запросила у России информацию о военной деятельности

Фото: Bernd von Jutrczenka / globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на своей странице в Twitter, что Киев запросил у Москвы разъяснения по поводу ее военной деятельности и дал 48 часов на ответ.

Глава МИД пояснил, что Россию попросили предоставить детальный ответ относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и в Крыму. Согласно международному праву, Москва должна указать точные районы маневров, количество военных формирований и типы вооружений, утверждает Кулеба.

Если в течение двух суток Россия не ответит или предоставит недостаточную информацию, то Украина обратится к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

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Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генсеку организации и всем ее странам-членам с призывом осудить действия России по блокаде судоходных участков Черного и Азовского морей из-за военных учений. Президент Украины Владимир Зеленский назвал психологическим давлением скопление российских войск, которое, по его словам, имеет место на границе с республикой.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об опасности военного вторжения России. Москва отвергает обвинения в агрессивных намерениях.

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Алевтина Запольская
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