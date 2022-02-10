Зеленский назвал психологическим давлением скопление российских войск на границе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал психологическим давлением скопление российских войск, которое, по его словам, имеет место на границе с республикой. Об этом сообщает офис Зеленского.

«Мы считаем, что накопление войск у границ — это психологическое давление со стороны наших соседей. Мы ничего нового в этом не видим. Что касается рисков, риски есть и не заканчиваются с 2014 года. Вопрос в градусе этих рисков и как мы на них реагируем», — заявил украинский лидер на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации.

По словам президента, у Украины достаточно сил и вооружения, чтобы достойно защитить государство «без привлечения кого бы то ни было, кроме военных». При этом вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны.

«Главная задача президента и правительства страны — бизнес, экономика, инвестиционный климат. Все понимают, какой у нас сосед, но это не должно влиять на экономику», — заключил Зеленский.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что российские войска продолжают прибывать к украинским границам, однако угрозы вторжения в настоящий момент нет.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об опасности военного вторжения России. Москва отвергает обвинения в агрессивных намерениях.