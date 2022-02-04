На Украине оценили угрозу вторжения России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный оценил угрозу вторжения России. Он высказал мнение в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

По словам главкома ВСУ, российские войска якобы продолжают прибывать к украинским границам, однако угрозы вторжения на сегодняшний день нет.

«Вооруженные силы Украины давно отслеживают деятельность ВС Российской Федерации. Для отслеживания ситуации мы привлекаем и возможности наших партнеров. Я, по крайней мере, один раз в неделю разговариваю с главой комитета начальников штабов США, он дает мне ответы на все вопросы, которые касаются интересующей меня разведывательной информации», — сказал Залужный.

Также он добавил, что Украина готовит определенные группировки, «чтобы можно было дать отпор». Кроме того, Киев проводит мероприятия по планированию и практические тренировки.

Ранее Залужный опроверг информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым. Он отметил, что в Киеве не разрабатывали планов о вхождении украинских военных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым.

