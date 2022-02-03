На Украине опровергли информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Один плюс один». Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Киеве не разрабатывали планов о вхождении украинских военных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым.

«Никаких распоряжений и разговоров о военной операции в Крыму и в Донбассе не было», — сообщил Залужный.

В конце января Народная милиция Луганской народной республики сообщала, что наступление украинской армии на ДНР и ЛНР может начаться в ближайшие дни. По словам официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, о скором наступлении свидетельствует возросшая активность силовиков на линии разграничения и усилившаяся группировка украинских войск в регионе.