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На Украине опровергли информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым

Главком ВС Украины Залужный опроверг информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опроверг информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Один плюс один». Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в Киеве не разрабатывали планов о вхождении украинских военных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также в Крым.

«Никаких распоряжений и разговоров о военной операции в Крыму и в Донбассе не было», — сообщил Залужный.

В конце января Народная милиция Луганской народной республики сообщала, что наступление украинской армии на ДНР и ЛНР может начаться в ближайшие дни. По словам официального представителя ведомства Ивана Филипоненко, о скором наступлении свидетельствует возросшая активность силовиков на линии разграничения и усилившаяся группировка украинских войск в регионе.

Марина Совина
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На Украине опровергли информацию о планах ввести военных в Донбасс и Крым
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