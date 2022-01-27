ЛНР сообщила о скором наступлении ВСУ в Донбассе

Прибытие в Донбасс главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного дает основания полагать, что наступление на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) начнется уже в ближайшие дни. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщает РИА Новости.

По его словам, о скором наступлении свидетельствует и возросшая активность силовиков на линии разграничения. За прошедшие несколько дней группировка украинских войск в регионе серьезно усилилась, разведка фиксирует прибытие подкреплений к уже дислоцированным на позициях частям. Полеты беспилотников ВСУ также участились.

«За прошедшие сутки нами зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки боевиками ВСУ вдоль всей линии боевого соприкосновения», — сказал Филипоненко.

При этом он подчеркнул, что прибытие в регион Залужного неизбежно повлечет за собой рекогносцировку украинских войск. По данным разведки Луганска, командующий будет находиться в районе базирования 30-й бригады ВСУ. «Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара», — добавил официальный представитель.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков допустил, что украинская армия может пойти на провокации в Донбассе ради введения против Москвы нового витка «адских санкций» со стороны Запада. При этом он заверил, что Россия пока всерьез не рассматривает вопрос признания ЛНР и ДНР.