Пушков допустил провокации Киева в Донбассе для введения «адских санкций»

На сегодняшний день Москва не рассматривает перспективу политического признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил российский сенатор Алексей Пушков в интервью изданию «Украина.ру».

По словам политика, несмотря на обострение ситуации в Донбассе, рано говорить о том, что украинская армия в ближайшее время начнет там крупномасштабную операцию по захвату. «Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР и ЛНР», — отметил сенатор.

Он назвал условие, когда Россия может «задействовать военную составляющую» около границ. Это может произойти в случае прямых боевых действий Киева в отношении самопровозглашенных республик. «Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно», — допустил Пушков.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заверила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и наличие планов подобного характера.