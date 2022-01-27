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Пушков допустил провокации Киева в Донбассе для введения «адских санкций»

Сенатор Пушков: Россия не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

На сегодняшний день Москва не рассматривает перспективу политического признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил российский сенатор Алексей Пушков в интервью изданию «Украина.ру».

По словам политика, несмотря на обострение ситуации в Донбассе, рано говорить о том, что украинская армия в ближайшее время начнет там крупномасштабную операцию по захвату. «Насколько я знаю, на текущий момент не стоит вопрос о политическом признании ДНР и ЛНР», — отметил сенатор.

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Он назвал условие, когда Россия может «задействовать военную составляющую» около границ. Это может произойти в случае прямых боевых действий Киева в отношении самопровозглашенных республик. «Не исключены провокации. Вот это очень опасно. Киев может попытаться приблизить адские санкции через крупную провокацию, это возможно», — допустил Пушков.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заверила, что Россия может начать военные действия против Украины «в любой момент», несмотря на то, что Москва отрицает свою причастность к эскалации конфликта и наличие планов подобного характера.

Алия Шарафутдинова
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